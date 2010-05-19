Семеро осіб отруїлися у столичному ресторані

Станом на 17 травня зареєстровано 7 випадків захворювання на харчову токсикоінфекцію – захворіли четверо жителів с. Забір’я Києво-Святошинського району та троє осіб-жителів Києва.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Згідно з даними Київської обласної санітарно-епідеміологічної станції, всі потерпілі протягом 16–17 травня госпіталізовані з діагнозами – «харчова токсикоінфекція» (3 осіб) та «гострий гастроентероколіт» (4 особи). Серед хворих одна дитина 9 років. Стан хворих середньої тяжкості.

Під час епідрозслідування, проведеного фахівцями Києво-Святошинської райсанепідстанції, з’ясовано, що всі потерпілі захворіли після святкування 15 травня дня народження в ресторані «Українські страви» (м. Київ). Всього на святкуванні були присутні 12 осіб. Троє гостей прибули з Москви і вибули наступного дня додому з аналогічними симптомами, ще двоє осіб, які проживають у м. Києві за медичною допомогою не зверталися. Хворі під час святкування вживали різноманітні продукти та страви: кров’янку домашню, м’ясний салат, салат з мідіями, м’ясну нарізку, крученики, налисники з потрохами, торт сирковий з фруктами та інше.

Всі хворі обстежені на кишкову групу інфекцій. Проведена дезінфекція за місцем проживання потерпілих (с. Забір’я).

З метою попередження виникнення повторних випадків інфекційних кишкових захворювань Головним державним санітарним лікарем Солом’янського району м. Києва винесена Постанова про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства, якою тимчасово забороняється функціонування кафе ТОВ «Українські страви» до з’ясування обставин та здійснення профілактичних заходів.