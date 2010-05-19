Херсонська область потребує понад 3 тис. працівників

У Херсонський області у 2010 році потреба у сезонній робочій силі становить понад 3 тис. робочих місць, з яких майже 300 робочих місць – з наданням житла та харчуванням.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Херсонського обласного центру зайнятості

Зокрема, в поточному сезоні роботи проводяться в основному в сільському господарстві, в переробній промисловості, лісогосподарські роботи, будівельні роботи, роботи з обслуговування відпочиваючих в пансіонатах та базах відпочинку.

За даними обласного центру зайнятості, на його обліку станом на 1 травня 2010 року перебували 9,6 тис. незайнятих громадян, які шукали роботу, із них більше половини - жінки, більш як третина - мешканці сільської місцевості або молодь віком до 35 років.