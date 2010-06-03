Виробникам радять не допускати штучного зростання цін на хліб

Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України рекомендувало великим виробникам хліба і хлібобулочних виробів Хмельницької області не допускати штучного зростання ціни на хліб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова відділення Віталій ОЛУЙКО.

«Підприємствам дана рекомендація прийняти невідкладні заходи для запобігання безпідставному зростанню цін і створенню штучного дефіциту хліба і хлібобулочних виробів. Крім того, вказані компанії повинні виконувати відповідні розпорядження Хмельницької обласної державної адміністрації, якими введено державне регулювання цін на виробництво борошна, хліба і хлібобулочних виробів та встановлені граничні торгові надбавки на окремі продовольчі товари у відсотках до відпускної для гурту ціни виробника, незалежно від кількості продажів», - відзначив він.

В.ОЛУЙКО додав, що рекомендації голови відділення Антимонопольного комітету України є обов`язковими для розгляду. Про результати розгляду підприємства зобов`язані повідомити протягом 10 днів.