У Ялті вимагають знести незаконні кафе на пляжах Гурзуфа

Прокуратура Ялти пред`явила до суду позови про знесення незаконних будов на пляжах і кореневій частині бун у Гурзуфі, оскільки цільове призначення берегоукріплювальних споруд несумісне зі зведенням кафе та інших об`єктів.

«Прокуратура просить суд зобов`язати підприємців знести незаконно побудовані приміщення», - йдеться в переданому агентству УНІАН прес-релізі прокуратури АРК.

Ялтинська прокуратура також опротестувала рішення Гурзуфської селищної ради, що дозволило будівництво бару на гідротехнічній споруді.

Крім того, органи прокуратури добиваються в судах ліквідації «сторонніх об`єктів» на пляжах Євпаторії та Сак, а також скасування договорів із приватниками, які отримали пляжі в Чорноморському районі й Судаку без проведення торгів і узгодження з Радою міністрів Криму.

Прокуратура внесла до місцевих рад Ялтинського, Судакського й Феодосійського регіонів подання про усунення порушень при використанні прибережних територій.

Прокуратура зобов`язує через суд ряд місцевих рад Євпаторійського регіону встановити прибережні смуги уздовж Чорного моря. «Відсутність їх меж і невідповідність даних обліку земель фактичному цільовому призначенню провокують протиправне використання пляжних територій», - заявили в прокуратурі.