«Artyomovsk Winery» випустив нове ігристе

Артемівський завод шампанських вин «Artyomovsk Winery» 29 червня святкує 60-тиріччя. Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

До ювілею фахівці підприємства підготували подарунок для споживачів – вивели на ринок нову позицію «Біле напівсолодке ігристе вино», що є візуальним аналогом найбільш популярної за всю історію підприємства продукції «Советское шампанское», і представили її в доступному ціновому діапазоні.

Довідка УНІАН. Артемівський завод шампанських вин "Artyomovsk Winery" виробляє ігристі вина виключно традиційним способом. На території України представляє торгові марки: «Krimаrt», «Артемівське», «Крим». Експортні поставки ігристого від Артемівського заводу шампанських вин охоплюють понад двадцять країн світу.