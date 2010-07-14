У Франції заборонили носити паранджу в громадських місцях

У Франції депутати Національних зборів проголосували за заборону носіння паранджі у громадських місцях.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, законопроект повинен бути ратифікований Сенатом Франції у вересні.

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ підтримує законопроект у контексті більш широкої дискусії про національну ідентичність, але критики зазначають, що уряд лише потурає правим виборцям.

Іспанія і Бельгія обговорюють аналогічні законодавчі норми. Великомасштабна іміграція мусульман до Європи в останні 20-30 років зробила проблему носіння паранджі гарячою темою для дебатів.

Порушення заборони передбачає штраф у розмірі 150 євро для жінок, які самі вдягатимуть паранджу, і 30 тисяч євро або один рік ув`язнення для чоловіків, які змушують своїх дружин носити одяг, що закриває обличчя.

"Демократія процвітає, коли вона з відкритим обличчям", - заявила міністр юстиції Франції Мішель АЛЬО-МАРІ. Вона підкреслила, що законопроект, у якому не згадується ні іслам, ні вуалі як такі, не спрямований на те, аби "затаврувати або виокремити релігії".

Законопроект також розглядається як наріжний камінь політики адміністрації Н.САРКОЗІ задля інтеграції імігрантських громад, з метою запобігання повторення масових заворушень 2005 року.

Критики уряду вказують на наукові дослідження, які засвідчили, що багато жінок, які носять паранджу, не відповідають стереотипу знедолених і пригноблених.

За різними оцінками, лише близько 2 тисяч жінок носять повну паранджу - чадру - у Франції, але проти заборони виступає значна кількість п’ятимільйонної громади мусульман країни.

Якщо закон буде ухвалений обома палатами парламенту, то він буде відправлений у Конституційний Суд Франції для узгодження рішення.

Ще однією проблемою на шляху до заборони, може стати Європейський суд з прав людини у Страсбурзі, куди можуть подати скаргу на це рішення.

Французький бізнесмен Рашид НЕКАЗ заявив, що створює фонд в 1 мільйон євро, щоб допомогти жінкам, які відмовляться зняти паранджу, платити штрафи відповідно до нового закону.