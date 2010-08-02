Сумські прикордонники затримали контрабандний одяг
17:28, 02 серпня 2010Права споживачів
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На 400 тис. грн.
Сумські прикордонники затримали контрабандний вантаж одягу на загальну суму близько 400 тисяч гривень.
Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, завантажений одягом автомобіль УАЗ прикордонники затримали поблизу державного кордону неподалік села Гаврилова Слобода Серединобудського району.
УАЗ та виявлений в ньому вантаж – понад 500 джинсів, більш як 1200 курток, жіночі кофти, дитячі футболки й сорочки, чоловічі светри і джемпери вилучені.
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