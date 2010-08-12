У Києві розпочнеться ремонт тротуарів мосту Патона

В.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ з метою поновлення надійності і довговічності конструкцій мосту Патона підписав розпорядження про капітальний ремонт його тротуарів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, згідно з документом, роботи з капітального ремонту мосту, який розпочнеться цього року, передбачають: відновлення конструкцій тротуарів, влаштування гідроізоляції та ремонт деформаційних швів тротуарів, заміну дорожнього одягу на тротуарах, налагодження системи водовідведення. Завершити роботи планується у 2011 році.

Головним розпорядником коштів визначено Головне управління транспорту КМДА, замовником робіт виступила КК «Київавтодор».

На період проведення ремонтних робіт співробітниками столичної ДАІ буде посилено нагляд за дорожнім рухом на окремих ділянках мосту Патона.