У тернопільських супермаркетах продавали зіпсовані продукти

На Тернопільщині цього року у супермаркетах забраковано 1,229 тис кг зіпсованих продуктів харчування, які були в продажу.

Про це під час прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар області Степан ДНІСТРЯН.

За його даними, у 17-ти супермаркетах Тернополя за торгівлю протермінованими м’ясними та молочними продуктами харчування, забруднення обладнання заразними мікроорганізмами, своєчасного непроходження медичних оглядів персоналом та інші порушення притягнуто до адміністративної відповідальності 52 особи, застосовано 5 фінансових санкцій, винесено 6 постанов на заборону торгівлі та закриття об’єктів, усунено від роботи 258 осіб без медичних оглядів.

В.ДНІСТРЯН зазначив, що лише цього тижня в закладах торгівлі області забраковано неякісних продуктів на 4 тис. грн., оштрафовано 133 особи на суму 16,6 тис. грн. За його словами, за тиждень було перевірено 202 об’єкти торгівлі, на 53 із них були виявлені грубі порушення санітарного законодавства, у зв’язку з чим застосовано 9 фінансових санкцій, прийнято 13 постанов на закриття об’єктів.

«Спекотна погода сприяє не тільки виникненню пожеж. МОЗ України мало не щоденно інформує про спалахи інфекційних хвороб та харчові отруєння людей. Тому наше завдання – забезпечити населення доброякісною питною водою та гарантованої якості продуктами харчування, і ми будемо безкомпромісними до тих, хто не хоче дружити з санітарним законодавством», – наголосив С.ДНІСТРЯН.

Він повідомив, що цього тижня під час перевірок в Бережанах зокрема виявлено підприємство, яке торгувало ковбасними виробами, в яких давно закінчився термін придатності. В одному із сіл Борщівського району продавали молочні продукти з давно закінченим терміном реалізації, у Бучачі в семи точках торгівлі продавали продукти невідомого походження, без будь яких документів, в т.ч. м’ясні та рибні. Така ж ситуація в Гусятині, Зборові, Кременці, Підгайцях, Тернопільському районі. В Заліщиках і Ланівцях продуктами, які швидко псуються, торгували, не поміщаючи їх у холодильні установки.

Також виявлено численні факти допущення до роботи з харчовими продуктами осіб, що не пройшли медичний огляд.