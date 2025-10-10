Для того щоб підтримувати звичну фізичну активність, зовсім не обов'язково штурмувати переповнені спортзали в готелях.

Найчастіше на відпочинку багато туристів "пускаються берега", забуваючи про свої звичні ритуали. Особливо страждає фізична активність, яка в повсякденному житті допомагає їм залишатися здоровими і спортивними.

Як результат, приходять втома і зайві кілограми, особливо якщо відпочинок супроводжується активним зануренням у місцеву гастрономію.

Зі свого боку експертка з подорожей Шарлотта Мараціна у своєму блозі для Lonely Planet дала туристам три чарівні поради, як підтримувати свою фізичну форму на відпочинку.

"Подорожі – це хаос: від планування поїздки до самої поїздки, безліч речей можуть порушити ваш розпорядок дня за кордоном. Для мене звичайний день удома, як правило, включає в себе чіткий робочий графік, а потім годину в спортзалі. Однак, перебуваючи за кордоном, я можу провести день на пляжі, потягуючи солодкі напої і поїдаючи страви місцевої кухні досхочу. Ось про що я точно не думаю після довгого дня, проведеного на сонці, – це про спортзал", – пояснює Шарлотта.

А тому, щоб уникнути неприємних наслідків, вона поставила собі за мету знайти цікаві та незвичайні способи включити тренування у свої подорожі.

"Раніше я думала, що єдиний спосіб потренуватися – це піти до переповненого спортзалу готелю, але відтоді, як я почала свою місію, я відкрила для себе безліч інших способів підтримувати форму в метушливих днях подорожей. Я й не підозрювала, що моя мета приведе мене до вивчення місцевої культури та знайомства з попутниками", – додала експертка.

1. Візьміть участь у традиційних заняттях спортом. Це питання Шарлотта радить туристам вивчити заздалегідь, пошукавши інформацію про фізичні вправи, що зазвичай асоціюються з країною, яку вони відвідують.

"Коли я була у Відні з другом, ми вирішили разом сходити на заняття з віденського вальсу. Те, що ми вважали легким танцювальним заняттям, виявилося інтенсивним годинним тренуванням, під час якого ми одночасно спітніли та дізналися про основні культурні цінності Відня. В Японії один друг займався боротьбою сумо, а в Індії інший брав участь у чотиригодинній практиці йоги. Участь у традиційних заняттях, як-от боротьба сумо, танці або йога, не тільки дасть вам змогу зайнятися спортом, а й краще зрозуміти історію та цінності країни. Цей лайфхак – мій найулюбленіший спосіб підтримувати активність під час подорожей", – пояснює вона.

2. Шукайте разові заняття та заходи. За словами експертки, у багатьох містах світу, особливо в пік туристичного сезону, місцеві організатори часто влаштовують цікаві разові заняття – від сап-йоги до пробіжок. Іноді такі активності пропонують навіть хостели чи готелі.

Щоб знайти такі заходи, вона радить використовувати спеціальні додатки на кшталт Eventbrite або Meetup, а також звернути увагу на стенди в кафе і ресторанах, що розповідають про майбутні заходи.

"Окремі заняття – це не тільки чудовий спосіб провести час активно, а й познайомитися з іншими мандрівниками, які шукають нові способи досліджувати місто. Коли я подорожувала наодинці по Малазі, я зустріла двох німкень під час походу по Камініто-дель-Рей. Нас зблизив безглуздий вигляд касок, які нам доводилося носити, і в підсумку ми провели наступні два дні разом", – згадує Шарлотта.

3. Відмовтеся від громадського транспорту і відвідуйте місцеві спортзали. Як зазначає авторка матеріалу, найпростіший спосіб підтримувати фізичну активність за кордоном – ходити пішки або їздити велосипедом до місця призначення, а не користуватися громадським транспортом чи Uber.

"Коли я жила в Лондоні та коли приїжджаю на Мангеттен, я завжди йду туди, куди мені потрібно, пішки, якщо дозволяє час. Прогулянки містом справді дають змогу відчути його людей і атмосферу, чого не можуть зробити поїзди або таксі. Я також використовую їх для пошуку ресторанів і кафе, які хочу відвідати в майбутньому", – зазначає вона.

Крім того, Шарлотта радить туристам записуватися на безкоштовні пробні тренування в спортзалах у нових місцях.

"Коли я переїхала до Лондона, я не була надто добре знайома з усіма видами тренувань, які могло запропонувати місто. Я пробувала різні види пілатесу, кросфіту і боксу, і навіть ходила на заняття з тверкінгу", – додала експертка.

