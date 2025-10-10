Росіяни використовують танки і бронетехніку, щоб прорвати українську оборону.

Росіяни останнім часом не так часто застосовують танки на фронті, віддаючи перевагу штурмам невеликими групами. Про найпоширенішу тактику росіян розповів в інтерв'ю The War Zone підполковник Арсен "Лемко" Дмитрик, начальник штабу підрозділу "Азов".

Він розповів, що росіяни використовують танки і бронетехніку, щоб прорвати українську оборону. А після того, як їм вдається прорватися, вони перекидають невеликі групи штурмовиків, які пересуваються пішки або на мотоциклах.

"Тому їхня тактика полягає в тому, що спочатку вони наступають на танку, і це спеціальний танк. Він оснащений засобами радіоелектронної боротьби і спеціальним протимінним обладнанням", - пояснив він.

Начштабу "Азова" додав, що зазвичай перед танком росіяни можуть відправити кілька мотоциклів, щоб розмінувати дорогу, а після танка в них іде бронетехніка для піхоти:

"Ми називаємо це танковим кулаком. Тому, коли цей танковий кулак прориває українську оборону, російська піхота використовує або мотоцикли, або легку техніку, наприклад, баггі. Нині це найбільш поширена тактика противника".

Водночас, додав він, противник усе ще використовує "м'ясорубку" і щодня втрачає сотні людей, відправляючи їх або пішки, або на мотоциклах.

Він також додав, що зазвичай росіяни діють колонами, і колона складається з п'яти-шести різних машин. При цьому тільки одна машина, перша з цих п'яти, - це танк.

Також військовий зазначив, що ворог здебільшого використовує для підтримки атак артилерію і безпілотники, авіація практично не використовується.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше військовий оглядач Денис Попович заявляв, що російські війська не полишають спроб просунутися вперед на Донеччині - зокрема, на Добропільському напрямку. За словами оглядача, на активність бойових дій впливатиме й погіршення погодних умов. Він зазначив, що зараз ворог намагається використати останні теплі дні для того, щоб посилити тиск на оборону українських сил.

Начштабу "Азова" підполковник Арсен "Лемко" Дмитрик розповідав, що українським силам вдалося переломити ситуацію в Добропіллі завдяки діям розвідки, а також створенню єдиного центру командування та управління.

