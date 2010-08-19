У Криму контролюватимуть ціни на хліб соціальних сортів

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василь ДЖАРТИ доручив прийняти заходи щодо контролю цін на хліб соціальних сортів.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, "з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на хліб масового споживання і стабілізації функціонування продовольчого ринку Криму" В.ДЖАРТИ дав доручення членам уряду автономії, представникам міст і районів прийняти заходи щодо наповнення продовольчого ринку хлібом масового споживання.

Зокрема, міністерству АПК Криму доручено підготувати звернення до прем`єр-міністра України про виділення автономії зерна з Аграрного фонду, про фінансову підтримку хлібопекарських підприємств, що купують зерно в регіональні ресурси, а також про сприяння великим учасникам ринку хліба в постачанні сировинних складових виробництва - олії і цукру.

При цьому будуть проведені позапланові перевірки борошномельних підприємств щодо дотримання порядку декларування цін і обмеження рівня рентабельності виробництва.

Міністерство агропромислового комплексу автономії також повинне допрацювати проект Програми розвитку села в Автономній Республіці Крим до 2015 року, де буде врахована необхідність щорічного формування регіональних запасів продовольчого зерна в об`ємі 3-місячного незнижуваного запасу.

Також В.ДЖАРТИ доручив виконавчим комітетам міських рад, районним державним адміністраціям в оперативному порядку вирішити питання щодо відкриття фірмових магазинів, місць торгівлі хлібом і хлібобулочними виробами.

Окрім цього буде підписаний меморандум між Радою міністрів Криму, основними виробниками хліба і суб`єктами системи роздрібної торгівлі про мораторій на підвищення цін на хліб соціальних сортів.