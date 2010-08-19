У Криму контролюватимуть ціни на хліб соціальних сортів
Сказав голова Ради міністрів АРК
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василь ДЖАРТИ доручив прийняти заходи щодо контролю цін на хліб соціальних сортів.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, "з метою недопущення необґрунтованого зростання цін на хліб масового споживання і стабілізації функціонування продовольчого ринку Криму" В.ДЖАРТИ дав доручення членам уряду автономії, представникам міст і районів прийняти заходи щодо наповнення продовольчого ринку хлібом масового споживання.
Зокрема, міністерству АПК Криму доручено підготувати звернення до прем`єр-міністра України про виділення автономії зерна з Аграрного фонду, про фінансову підтримку хлібопекарських підприємств, що купують зерно в регіональні ресурси, а також про сприяння великим учасникам ринку хліба в постачанні сировинних складових виробництва - олії і цукру.
При цьому будуть проведені позапланові перевірки борошномельних підприємств щодо дотримання порядку декларування цін і обмеження рівня рентабельності виробництва.
Міністерство агропромислового комплексу автономії також повинне допрацювати проект Програми розвитку села в Автономній Республіці Крим до 2015 року, де буде врахована необхідність щорічного формування регіональних запасів продовольчого зерна в об`ємі 3-місячного незнижуваного запасу.
Також В.ДЖАРТИ доручив виконавчим комітетам міських рад, районним державним адміністраціям в оперативному порядку вирішити питання щодо відкриття фірмових магазинів, місць торгівлі хлібом і хлібобулочними виробами.
Окрім цього буде підписаний меморандум між Радою міністрів Криму, основними виробниками хліба і суб`єктами системи роздрібної торгівлі про мораторій на підвищення цін на хліб соціальних сортів.