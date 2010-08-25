Росіяни почали панічно скуповувати продукти харчування

Через посуху в Росії очікується зростання цін на деякі продукти харчування. Мешканці Москви і Санкт-Петербургу, побоюючись подорожчання, вже почали масово скуповувати гречку та інші основні продукти.

"У Росії скаженими темпами зростають ціни на гречану крупу та інші основні продукти харчування, такі як сир, цукор, м`ясо і пиво", - пише австрійська Die Presse.

За даними X5 Retail Group, в багатьох регіонах попит на молоко перевищує пропозицію на 20-30%. За чотири тижні гречка в московських роздрібних мережах подорожчала з 20 до 76 рублів за кілограм і стала, як саркастично зауважили журналісти, "хітом сезону".

У Петербурзі, наприклад, середнє подорожчання соціальних продуктів за один тиждень досягло 12%. За даними чиновників, в дрібних магазинах виросли ціни на хліб, крупи, олію, картоплю, молоко, цукор. Тим часом у великих торговельних мережах поки що подорожчало тільки молоко, а подекуди – яйця і масло.

Спостерігачі вважають, що цей стрибок цін - це "лише початок широкомасштабного подорожчання харчових продуктів" в Росії.

Посилаючись на інформацію від постачальників, X5 Retail Group заявила, що дефіцит може протриматися до нового року. Офіційні інстанції тим часом заспокоюють, що причини цього явища - ще торішній неврожай, і після збирання нового паніка спаде.

Тим не менше, гуртовики, вочевидь, не хочуть покладатися на ці обіцянки і вже почали переговори про імпорт гречки з Китаю.

Аномальна спека і посуха разом з нульовими запасами привели до того, що вартість гречки виросла втричі і крупа просто зникла з полиць магазинів. Вслід можуть подорожчати пшоно і горох, проте замінити їх імпортом навряд чи вийде.

ТСН