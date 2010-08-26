Горілки в Україні поменшало

В Україні виробництво горілки і міцних спиртних напоїв у січні-липні 2010 року становило 22,8 млн. дал, що на 9,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні ц.р. у країні було вироблено 3,3 млн. дал горілки і міцних спиртних напоїв, що на 13,8% менше показника червня 2010 року і в 2 рази більше показника липня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році в Україні було вироблено 43,4 млн. дал горілки і міцних спиртних напоїв, що на 5,2% більше, ніж у 2008 році.