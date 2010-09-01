У чотирьох областях України знеструмлено 45 населених пунктів

У ніч з 31 серпня на 1 вересня внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, пориви вітру) та через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач в 4 областях знеструмлено 45 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема у Волинській без електропостачання залишились 16 сіл, у Чернігівській – 14, у Київській – 10 н.п. та Рівненській - 5 н.п.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.