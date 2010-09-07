Інфляція в серпні становила 1,2%

Інфляція в Україні у серпні 2010 року порівняно з липнем п.р. становила 1,2%, з початку року – 4,3%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з серпнем 2009 року показник інфляції становить 8,3%, а порівняно з січнем-серпнем 2009 року – 9,2%.

У серпні п.р. на 50% підвищилася ціна на природний газ, а з продуктів харчування найбільше подорожчали вершкове масло – на 5,8%, алкогольні напої і тютюнові вироби – на 3,7%, хлібопродукти – на 2,4%, молоко, сир, яйця – на 2,3%.

У серпні п.р. трохи знизилися ціни на овочі і фрукти.

Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в липні 2010 року щодо червня становила 0,2%, з початку року (до грудня 2009 року) інфляція – 3,1%, до липня 2009 року – 6,8%. У січні-липні 2010 року порівняно з аналогічним періодом минулого року інфляція становила 9,3%.