Житель Чернігова знайшов у лісі гриб вагою 6,6 кг

Житель Чернігова Микола ЧЕРНОБАЄВ знайшов у лісі гриб-дощовик, що має вагу 6 кг 600 грамів.

Як пише газета "Гарт", гриб чоловік знайшов у лісовому масиві поблизу села Терехівка Чернігівського району.

У найтовстішій частині гриб досягає у діаметрі 112 см. За словами сина Олексія ЧЕРНОБАЄВА, батько – знатний грибник, захоплюється цією справою понад 40 років, але такого гриба ніколи не бачив. "Звичайний похід по гриби завершився для нашої родини сенсацією", - зауважив хлопець.

***Гриби-дощовики тривалий час вважали другосортними, однак зараз цінують їхні смакові та лікувальні якості. В Італії, наприклад, вони більш популярні за шампіньйони.

Абсолютним рекордсменом серед грибів на сьогодні вважається гриб-дощовик, знайдений у 1984 році на Брянщині, який важив 20 кг.