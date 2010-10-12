На Тернопільщині запровадили книги тверезості

На Тернопільщині у 12 парафіях Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви запроваджено книги тверезості.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, у цих книгах парафіяни, які мають проблеми з алкоголем, присягають не вживати спиртного на означений термін. За два дні існування такої книги у Кафедральному соборі УГКЦ в Тернополі присягу склали більш як 200 осіб.

Книгу тверезості запроваджено в рамках діяльності УГКЦ, спрямованої на подолання алкогольної залежності в українському суспільстві.

Про значимість цієї проблеми свідчать результати анкетування, проведеного з ініціативи митрополичої підкомісії УГКЦ «За тверезість життя», яку очолює отець-доктор Андрій ЛОГІН. Опитавши 546 учнів навчальних закладів Тернополя та Тернопільського району, члени підкомісії встановили, що 50% опитаних вперше спробували алкоголь у віці 12-17 років для покращення настрою, щоб «бути, як усі» та забути про проблеми, 33% школярів вперше спробували алкоголь у сім’ї, більш як 75% вперше вживали алкоголь у вигляді пива, вина та шампанського. «Така статистика змушує ствердити, що приблизно 40% школярів є залежними від алкоголю», – каже о. Андрій.

Заплановано, що близько 60 залежних від алкоголю дітей Тернополя отримають духовну та психологічну допомогу, також цією допомогою буде охоплено молодь дитячого будинку у с. Петрики та Бережанської виховної колонії для неповнолітніх дітей, які вчинили злочин.

Довідка УНІАН. Mіжєпархіальну підкомісію «За тверезість життя» було створено у жовтні 2006 року у складі Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я УГКЦ на тридцять другій сесії Синоду Єпископів Києво-Галицької митрополії УГКЦ. Діяльність підкомісії спрямована на подолання алкогольної залежності в українському суспільстві.