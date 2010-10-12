Росія потребує українського продовольства

У поточному сезоні з одного із провідних постачальників продовольства на світовий ринок Росія перетворилася на імпортера з величезним ринком. Якщо спочатку уряд РФ заявляв про те, що обмеження експорту можуть бути зняті після нового року, то тепер – після того, як сталі відомі невтішні результати збирання врожаю – ймовірність вільного експорту російського зерна в сезоні 2010/2011 дорівнює нулю.

«Розмови про те, що обмеження можуть зняти після нового року – це самообман. Реальні терміни – обмеження діятимуть до 1 липня 2011 року, до кінця сезону» - говорить генеральний директор російської аналітичної компанії «СовЕкон» Андрій СИЗОВ. За його словами, Росія стане нетто-імпортер зерна в сезоні 2010/2011. «Питання об`ємів – це питання цін, внутрішніх і зовнішніх, поки зовнішні ціни не дуже сприятливі» - говорить він.

За даними учасників російського ринку, на сьогодні країна вже почала імпортувати пивоварний ячмінь, солод, житнє борошно. «Ринок стає цікавим для трейдерів, які нудьгували після закриття експорту. Найближчим часом роботи їм додасться» - говорить А.СИЗОВ.

Дефіцит зазначених продуктів на російському ринку навряд чи може бути заповнений постачаннями з України. Наша країна і сама відчуває в них нестачу. «У зв`язку з напруженою ситуацією з житом зараз деякі хлібопекарські підприємства почали віддавати перевагу готовому продукту – житньому борошну, імпортуючи його з Білорусії», - говорить аналітик ІА «АПК-Інформ» Анастасія ІВАСЕНКО.

Проте є продукт, якого потребують російські птахівники і який може прийти з України, – кукурудза. «Вже зараз починається практичний розрахунок, звідки завозити кукурудзу. Птахівники починають займатися калькуляцією, підраховуючи, де вигідно її купити – на Кубані або везти з Мексиканської затоки» - говорить А.СИЗОВ.

В Україні на 11 жовтня було зібрано кукурудзу на зерно 7,872 млн. тонн з площі 1,828 млн. га (план - 2,691 млн. га) з середньою врожайністю 43,1 ц/га. У випадку, якщо експорт цієї культури не буде обмежений (а поки Мінекономіки заявляє про намір встановити ліміт на рівні 2 млн. тонн), то частина постачань може бути спрямована на російський ринок.

«Діло»