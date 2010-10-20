У Харкові хочуть збудувати власний Діснейленд

Вчора у Харкові відбулася презентація проекту Парку розваг, який побудують на території ЦПКіВ ім. Горького, про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

За повідомленням, Парк стане першим тематичним в Україні. Він об`єднає в одне ціле зони відпочинку різного напрямку - від атракціонів для наймолодших дітей до спортивних кортів і комплексів екстремальних розваг.

«Харків був, є і буде першим. Цей парк передбачає зони відпочинку для всіх категорій людей - як для дітей різного віку, так і для дорослих і літніх людей. Ми використовуємо всі можливості, в тому числі й залучимо приватних партнерів, щоб парк відкрився у 2012-му році, хоча це дуже складно. Зараз ви бачите оригінальний макет, якому ще належить стати Парком розваг. Але головне - у нас є початок. Назад ми вже не відступимо, тільки вперед!», - сказав Геннадій КЕРНЕС.

Нагадаємо, перший символічний камінь майбутнього Парку розваг у вигляді кристала заклали на центральній алеї парку ім. Горького в. о. міського голови, секретар міськради Г.КЕРНЕС і голова облдержадміністрації М.ДОБКІН під час святкування Дня захисту дітей.