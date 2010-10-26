В Україні в 14,5% житлового фонду створено об'єднання співвласників

В Україні станом на 10 жовтня ц.р. створено 11451 об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що становить 14,5% від кількості будинків у 5 поверхів і вище.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Григорій СЕМЧУК.

За його даними, станом на 10 жовтня ц.р. у Києві створено 551 з планованих до створення до кінця року 1500 ОСББ, у Донецькій області створено 2110 з планованих 2901 об`єднань, у Дніпропетровській області створено 655 з 817 об`єднань.

При цьому, відповідно до регіональних програм, до кінця поточного року в Житомирській області необхідно створити 118 ОСББ, Херсонській – 91 ОСББ, Вінницькій – 87 ОСББ, Полтавській – 82 ОСББ, Чернігівській – 74 ОСББ, Закарпатській – 48 ОСББ.

Г.СЕМЧУК зазначив, що до 2014 року ОСББ повинні управляти близько 70% житлового фонду країни.