Кременчуцьку райраду пікетують прихильники і супротивники будівництва Беланівського ГЗК

Кременчук. У Кременчуці (Полтавська обл.) прихильники і супротивники будівництва Беланівського гірничо-збагачувального комбінату пікетують сесію Кременчуцької райради.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники будівництва тримають у руках транспаранти «Даєш роботу!», «Забезпечимо перше робоче місце» тощо.

Супротивники будівництва тримають транспаранти «Ні - БГЗК», «Не дамо знищити екологію», «Жеваго - забирайся з наших земель» тощо.

Один із супротивників будівництва ГЗК, народний депутат Сергій Каплін («УДАР») розповів УНІАН, що сьогодні на сесії Кременчуцької райради планується затвердити так званий План розвитку району, в якому передбачено початок розробки Беланівського кар`єру.

«Після затвердження Плану почнеться розробка кар`єру, а Кременчук опиниться в епіцентрі екологічної загрози, яку науковці вже порівнюють з вибухом на ЧАЕС: почнеться знищення сіл, у людей відбиратимуть землю і будинки. Будівництво призведе до зупинки НПЗ, а далі - всієї економіки міста», - сказав Каплін.

Він також повідомив, що, згідно з даними опитування, 97% містян і жителів сусідніх районів виступають проти будівництва БГЗК.

«Вже завтра підписи, які ми зібрали проти будівництва, разом з листами протесту ляжуть на стіл Президентові, всім послам, нардепам, а також іноземним інвесторам розробки кар`єру. Ми направимо копію підписів кожному учасникові усіх світових бірж і фінансових організацій, на яких котируються акції підприємств мільярдера Жеваго”, - сказав Каплін.

Зараз колони прихильників і супротивників будівництва розділяють співробітники міліції. Вони також перекрили вхід до будівлі райради і пропускають тільки депутатів. Загалом в акції беруть участь близько 500 осіб.

Нагадаємо, проти будівництва Беланівського ГЗК виступає і підприємство «Укртатнафта». За даними представників підприємства, в результаті будівництва Беланівського ГЗК у «Укртатнафти» виникнуть свої проблеми – проектувальники попереджають, що через вибухові роботи на ГЗК може бути пошкоджений і не зможе функціонувати ставок-відстійник «Укртатнафти», а в цьому випадку робота підприємства буде або ускладнена, або повністю паралізована.

13 лютого депутати райради також планували розгляд даного питання, проте почувши думку населення, одноголосно проголосували за зняття питання з розгляду і відправили на доопрацювання.

У березні було ухвалено рішення створити робочу групу, до якої увійшли депутати райради, народні депутати України і представник сіл, щоб вивчити питання екологічних і геологічних ризиків, пов`язаних з будівництвом Беланівського ГЗК.