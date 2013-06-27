Кременчуцька райрада проголосувала за Схему планування, що передбачає будівництво Беланівського ГЗК

Кременчук. Депутати Кременчуцької райради проголосували за Схему планування Кременчуцького району, в якій передбачено будівництво Беланівського ГЗК.

Як передає кореспондент УНІАН, після тривалих обговорень на сесії про необхідність будівництва ГЗК депутати 24 голосами проголосували за схему планування району, що передбачає будівництво ГЗК. Три депутати були проти. Всього в райраді 38 депутатів.

Категоричний противник будівництва народний депутат Сергій Каплін говорить, що “незважаючи на зібрані 40 тис. підписів проти будівництва владою на догоду Жеваго було протиснуте це рішення”.

«Ми є свідками політичного догоджання в інтересах великого бізнесу всупереч інтересам сотень тисяч простих людей, які постраждають. Я не залишу боротьбу й маю намір очолити штаб із протидії реалізації протизаконного будівництва, представники якого будуть у кожному мікрорайоні міста Кременчука, в сусідніх населених пунктах, крім того ми плануємо провести багатотисячний мітинг проти ідей Жеваго. І зараз я підніматиму питання про створення Тимчасової слідчої комісії у ВР для розслідування «екологічного питання Жеваго», - сказав Каплін.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Кременчуці Полтавської області прихильники та противники будівництва Беланівського гірничо-збагачувального комбінату пікетували сесію Кременчуцької райради.

Прихильники будівництва тримали в руках транспаранти «Даєш роботу!», «Забезпечимо перше робоче місце». Противники будівництва тримали транспаранти «Ні - БГЗК», «Не дамо знищити екологію», «Жеваго — забирайся з наших земель».

Один із противників будівництва ГЗК, народний депутат Сергій Каплін («УДАР») стверджує, що в разі розробки кар`єру, а Кременчук опиниться в епіцентрі екологічної загрози, яку вчені вже порівнюють із вибухом на ЧАЕС: почнеться знищення сіл, у людей відбиратимуть землю й будинки. Будівництво призведе до зупинки НПЗ, а далі - всієї економіки міста».

Він також повідомив, що, згідно з даними опитування, 97% містян і жителів сусідніх районів виступають проти будівництва БГЗК.

Проти будівництва Беланівського ГЗК виступає й підприємство «Укртатнафта». За даними представників підприємства, в результаті будівництва Беланівського ГЗК у «Укртатнафти» виникнуть свої проблеми – проектувальники попереджають, що через вибухові роботи на ГЗК може бути пошкоджений і не зможе функціонувати ставок-відстійник «Укртатнафти», а в цьому випадку робота підприємства буде або ускладнена, або повністю паралізована.

13 лютого депутати райради також планували розгляд цього питання, проте почувши думку населення, одностайно проголосували за зняття питання з розгляду й відправили на доопрацювання.

У березні було ухвалено рішення створити робочу групу, до якої ввійшли депутати райради, народні депутати України і представник сіл, щоб вивчити питання екологічних і геологічних ризиків, пов`язаних із будівництвом Беланівського ГЗК.

