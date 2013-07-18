Україна може почати експорт продукції птахівництва до ЄС з 24 липня

Україна може почати експортувати продукцію птахівництва до країн Європейського Союзу з 24 липня 2013 року, після набуття чинності затвердженим Єврокомісією переліком українських підприємств, що мають на це право. Про це повідомляє Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України.

За даними Держветфітослужби, перелік проінспектованих українських підприємств, що мають право на експорт продукції птахівництва до ЄС, було опубліковано 10 липня на сайті Генерального директорату Європейської комісії з охорони здоров`я і захисту прав споживачів (САНКО).

Згідно з повідомленням Держветфітослужби, українські виробники вперше дістали можливість поставляти до Європи не тільки сировину, а й готові харчові продукти.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2012 року на засіданні постійного комітету з питань харчування і здоров`я тварин (SCOFCAH) Гендиректорату САНКО було ухвалено рішення про включення України в список країн, виробники яких виконали відповідні вимоги ЄС і зможуть поставляти на європейський ринок продукцію свійської птиці, м`ясо диких птахів, яйця і яєчні продукти.

Регламент Єврокомісії набув чинності 20 лютого 2013 року, але для фактичного експорту було потрібно затвердження переліку підприємств.