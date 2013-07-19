Уряд закликає місцеву владу активніше надавати програми енергозбереження

«Регіони мають пришвидшити надання проектів до Державної програми активізації економіки. Регіональні проекти мають бути направлені, в першу чергу, на зменшення споживання природного газу та енергозбереження. Виділення фінансування залежить безпосередньо від дій місцевих органів влади», - сказав Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул на всеукраїнській селекторній нараді, повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем’єра.

За словами Вілкула, наразі на розгляді в Кабміні знаходиться розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо реалізації регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності», яким передбачений перегляд та актуалізація таких програм.

Президентом України поставлене завдання за три роки вдвічі (на 4,2 млрд куб.м) зменшити споживання природного газу за рахунок економії газу при транспортуванні тепла та за рахунок його заміщення альтернативними енергоносіями. За три роки (з 2010 по 2013 рік) завдяки вжитим заходам Уряду, споживання природного газу підприємствами ЖКГ вже скорочено на 10% (з 11,1 млрд куб. м. до 10 млрд куб. м.), нагадують в уряді.

«Завдання цього опалювального сезону – скорочення споживання природного газу підприємствами ЖКГ ще на 5%. Для цього в регіонах триває ремонт та реконструкція котелень, в тому числі - заміна застарілих котлів на сучасні, які мають більший ККД і використовують менше природного газу», - сказав Олександр Вілкул.

Наразі вже реконструйовано більше половини з намічених 663 котелень. Встановлено 601 новий котел із запланованої 1-єї тисячі. Ще 1 тисяча котлів буде капітально відремонтована до початку опалювального сезону. Наразі вже проведений капітальний ремонт 645 котлів (60%).

«Для досягнення істотної економії газу необхідно замінити на сучасні понад 4 тис. старих котлів та модернізувати понад 6 тис. котлів. А також - встановити понад 750 блочно-модульних котелень та 4 тис. теплоутилізаторів. Всі ці роботи мають бути проведені до кінця 2015 року», - сказав Олександр Вілкул.

Він зазначив, що для зменшення втрат під час передачі тепла, які складають до 45%, до наступного опалювального сезону планується модернізувати 471 км тепломереж. Наразі роботи проведені вже на 250 км (53%). Планується до 2015 року модернізувати майже 8 тисяч км тепломереж.

Також в регіонах встановлюються котли, що працюють на альтернативному виді палива, зокрема, торфі і пілетах. Олександр Вілкул дав завдання учасникам селекторної наради систематизувати цю роботу.