З Тисменицького району вивезуть креозот

Міністерство екології та природних ресурсів України виділило Івано-Франківській області 5,9 млн грн. на вивезення з Тисменицького району на утилізацію креозоту.

Про це повідомляє сайт Івано-Франківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови ОДА, голову комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Василя Плавюка.

Довідка УНІАН. Креозот - отрута,безбарвна (іноді жовтувата або жовто-зелена), займиста, погано розчинна у воді масляниста рідина із їдким запахом і пекучим смаком, яку виробляють з деревного або кам`яновугільного дьогтю. Є сумішшю фенолів, головним чином гваяколу і крезолів. Креазот розчинний у воді, спирті, ефірі.

Деревний креозот застосовується при туберкульозі та як антисептик. Кам’яновугільний — для консервації дерева (при просочуванні шпал, дерев`яних опор тощо) та захисту його від гниття, у виробництві штучних смол, а також як флотаційний реагент під час збагачення (флотації) руди. Характерний запах залізничних шпал (а також запах в метрополітені) пов`язаний з їх просоченням креозотом. Іноді, пишуть ЗМІ, такі шпали (зазвичай б/у, але у хорошому стані) використовуються для спорудження не тільки сараїв і гаражів, але і житлових будинків або дач, тим самим створюючи серйозну небезпеку здоров`ю людей, які мешкають в них.