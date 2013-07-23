Уряд розгляне низку питань з екології та енергоефективності

24 липня 2013 року під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра Сергія Арбузова, який виконує повноваження Прем’єр-міністра України на час відпустки Микола Азарова, відбудеться засідання Кабінету Міністрів України, повідомляється на сайті КМУ.

Під час засідання Уряду заплановано проведення брифінгів за участю Міністра доходів і зборів Олександра Клименка, Міністра молоді і спорту Равіля Сафіулліна, Міністра культури Леоніда Новохатька.

Зокрема, Уряд розгляне питання про утворення Міжвідомчої комісії з питань включення заходів з екологізації економіки до державних цільових та галузевих програм, а також затвердить план заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності

До порядку денного включені проекти таких документів:

Проекти законів:

- Про метрологію та метрологічну діяльність (доповідач - міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов);

- Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності, під час провадження яких здійснюються обіг та застосування фумігантів (доповідач - міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк);

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (доповідач - голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Валерій Саратов);

- Про державне регулювання у сфері енергетики (доповідач - голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики Сергій Тітенко).

Проекти постанов КМУ:

- Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд

(доповідач - міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков);

- Про внесення зміни у додаток 1 до Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (доповідач

- міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник);

- Про затвердження Порядку видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (доповідач - міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов);

- Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України (щодо Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2006-2015 роки) (доповідач - міністр інфраструктури Володимир Козак);

- Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 (щодо Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки) (доповідач - міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов);

- Про утворення Міжвідомчої комісії з питань включення заходів з екологізації економіки до державних цільових та галузевих програм (доповідач - міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков);

- Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів Служби безпеки та Національної академії наук у разі вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними (доповідач - міністр енергетики та вугільної промисловості - Едуард Ставицький).

Проекти розпоряджень КМУ:

- Про підписання Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні

(доповідач - міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков);

- Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності

(доповідач - міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов);

- Про схвалення проекту Угоди з профілактики і гасіння природних пожеж на прикордонних територіях держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав (доповідач - міністр оборони Павло Лебедєв).