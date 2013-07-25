З київського заводу «Радикал» вивезли хлоровмісні токсичні відходи

З київського заводу «Радикал» 23 липня вивезли 45 тонн хлоровмісних відходів. Наразі територія заводу повністю очищена від цих небезпечних речовин.

Зазначений процес контролювала комісія з приймання робіт з екологічної санації території та об’єктів ВАТ «Радикал» на чолі з директором Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Людмилою Денисюк, повідомляється на сайті КМДА.

«Ми продовжуємо кампанію з екологічної санації території та об’єктів ВАТ «Радикал». Із часу закриття в 1996 році виробництва на заводі проводилися певні роботи зі знешкодження ртутьвмісних відходів. Також за попередні роки було вивезено 50 тонн хлоровмісних речовин із території заводу. Однак проблема утилізації небезпечних хімічних речовин залишилася відкритою. Зараз ми нарешті вирішимо це питання: вивеземо 45 тонн хлоровмісних речовин, які ще залишилися на території», – повідомила директор департаменту.

Людмила Денисюк також зазначила, що всі відходи будуть вивезені за межі України, оскільки держава не має технічних можливостей для переробки цієї речовини.

Водночас, на заводі все ще залишається 200 тис. тонн ртутьвмісних речовин, які КМДА планує якомога швидше знешкодити та утилізувати.

«Минулого року працювала робоча група, до складу якої входили екологи, науковці, представники правоохоронних органів, міської і центральної влади. Увесь процес був цілком відкритий для громадськості. За результатами роботи ми розробили техніко-економічне обґрунтування, провели наукові дослідження стану ґрунту, повітря, споруд і промислового майданчика ВАТ «Радикал», – наголосила директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва та додала, що влада провела всі попередні підготовчі роботи для вивезення небезпечних ртутьвмісних речовин із території заводу і готова розпочинати роботу щойно буде виділено фінансування.