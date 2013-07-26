5-8 листопада Міжнародний інвестиційний бізнес-форум та Міжнародна спеціалізована виставка «Енергоефективність та відновлювана енергетика – 2013»

V Міжнародний інвестиційний бізнес-форум та VI Міжнародна спеціалізована виставка «Енергоефективність та відновлювана енергетика – 2013» відбудуться в м.Києві 5-8 листопада 2013 року в Міжнародному виставковому центрі.

Основні тематичні розділи виставки «Енергоефективність. Відновлювана енергетика-2013»: «Відновлювана енергетика» (сонячна, геотермальна, вітроенергетика, гідроенергетика), «Автономні джерела енергії» (котельне обладнання, когенераційні установки), «Альтернативні види палива», «Електрообладнання для відновлюваних і автономних джерел енергії».

Крім того, будуть представлені розділи: «Енергозберігаюче освітлювальне обладнання», «Енергозбереження в будівництві та експлуатації будівель», «Впровадження енергоефективних технологій у виробництво» та «Інвестиційні проекти України з енергоефективності».

Організатором заходу виступило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.