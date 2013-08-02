Проект з СБ з підвищення енергоефективності в теплопостачанні може отримати фінансування вже цього року

Досягнуто домовленості зі Світовим банком збільшити портфель проектів і три проекти можуть отримати фінансування вже цього фінансового року.



Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідна домовленість була досягнута під час зустрічі Міністра економічного розвитку і торгівлі України Ігоря Прасолова з Директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, регіон Європи та Центральної Азії паном Чімяо Фаном.

За словами Міністра, на сьогодні діючий портфель Банку в Україні відповідає пріоритетам державної політики для модернізації реального сектору економіки.

В той же час він повідомив, що у 2013 – 2014 роках Україна розраховує на підтримку з боку Світового банку у підготовці нових інвестиційних проектів для удосконалення системи охорони здоров’я та підвищення ефективності надання соціальних послуг, модернізації муніципальної, транспортної та енергетичної інфраструктури.

В цьому році українською стороною вже ініційовано підготовку «Другого проекту розвитку міської інфраструктури», також МОЗ готує пакет документів для ініціювання «Проекту з реформування регіональних систем охорони здоров’я України». Крім того, Мінрегіон завершує підготовку пакету документів для ініціювання проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України». Також на стадії підготовки до ініціювання знаходяться «Другий проект з передачі електроенергії» та «Другий проект з удосконалення системи соціальної допомоги».

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови, регіон Європи та Центральної Азії пан Чімяо Фан висловив надію, що українська сторона активізує роботу з ініціювання та підготовки згаданих проектів.

«Загальна сума цих п’яти проектів складає близько 1,5 млрд дол. США і ми дуже сподіваємось, що у цьому фінансовому році Радою Директорів Світового банку будуть ухвалені рішення про надання Україні позик для реалізації трьох з цих проектів, а саме - «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», «Другий проект розвитку міської інфраструктури» та «Другий проект з удосконалення системи соціальної допомоги»», - зазначив Чімяо Фан.

Також він повідомив про можливість надання Україні системних позик для фінансування державного бюджету на загальну суму 800 млн дол. США. Передумовою для отримання таких позик є відновлення співпраці з МВФ.

За словами Ігоря Прасолова, Уряд має намір продовжити діалог з МВФ щодо започаткування нової програми «стенд-бай» та розраховує на підтримку Світового банку у підготовці нових системних проектів для фінансування державного бюджету та проведення структурних реформ.