В Україну надійшла остання партія гібридних авто "Тойота Пріус"

Остання партія з 1220 гібридних автомобілів марки "Тойота Пріус" доставлена в Україну 5 серпня п.р., повідомляється на сайті Державного агентства екологічних інвестицій України (Держекоінвест).



Гібридне авто "Toyota Prius" для МВС

Згідно графіку завершення реалізації проекту, погодженого з японською стороною, остання партія спеціалізованих патрульних автомобілів марки Тойота Пріус мала прибути до України в кінці жовтня 2013 року. Проте, доставили їх майже на 3 місяці раніше - вже 5 серпня. Найближчим часом буде вирішено питання утилізації 1220 зношених патрульних автомобілів МВС та розподілено нові гібридні автомобілі серед співробітників МВС для виконання ними своїх службових обов’язків.

В Держекоінвесті вважають проект заміни рухомого складу МВС гібридними автомобілями важливим та перспективним в першу чергу з точки зору значної економії паливних ресурсів співробітниками МВС під час виконання службових обов’язків. Наразі, автомобіль марки «УАЗ» споживає в середньому 17 л. бензину на 100 км пробігу, автомобіль марки «ВАЗ» - 12 л. на 100 км, а автомобілі моделі «Пріус-Тойота» - 3,9 л. на 100 км. Друга мета, якої вдасться досягнути в рамках реалізації цього проекту - скорочення викидів парникових газів. Скорочення таких викидів “... є головною умовою, яка зробила можливою реалізацію цього проекту та загалом тим орієнтиром, який має бути сьогодні у кожного екологічно свідомого громадянина України”, підкреслюється в релізі.

Під час робочих консультацій, які зараз відбуваються з японською стороною, українська сторона вкотре подякувала за допомогу в реалізації проекту японських партнерів, а саме Японську Організацію розвитку нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО) та компанію СУМІТОМО за виконання своїх зобов’язань та висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Голова Держекоінвестагентства Дмитро Гончаренко підкреслив, «... що в рамках реалізації цього проекту ми отримали не просто гібридні автомобілі марки «Тойота Пріус», ми отримали поштовх до активної дії в напрямку впровадження та поширення енергозберігаючих технологій по всій Україні. Культура енергозбереження має формуватися разом з екологічною свідомістю і подібні проекти є гарним стимулом та прикладом для цього як з ідеологічного так і з технічного боку» - додав на завершення

Довідка УНІАН. Контракт між Sumitomo Corporation (Японія) і "Держекоінвестом" на постачання 1220 гібридних автомобілів Toyota Prius для української міліції підписано 29 серпня 2012 року (проект «Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у МВС України автомобілями з гібридною силовою установкою).

МВС України отримує 1220 гібридних автомобілів марки Toyota Prius.

Загальна вартість проекту 380,7 млн. грн., планові скорочення парникових газів - 31 692,89 тон СО2 екв. на рік. Загалом, строк окупності проекту, враховуючи економію, орієнтовно складе 5 років.

Вартість одного закупленого для МВС гібридного автомобіля Toyota Prius разом з розмитненням та комплектацією додатковими міліцейськими опціями (проблискові маячки з гучномовним пристроєм, електронний підсилювач для гучномового пристрою, мікрофон для гучномовного пристрою, магнітола, радіостанція, спеціальне кольографічне пофарбування) становить 298 тис. 362,48 грн.