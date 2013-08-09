НКРЕ розпочала визначати українську складову для об`єктів альтернативної електроенергетики, повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Сьогодні офіційно оприлюднено в „Офіційному віснику України” (за № 58, ст. 2095) Порядок визначення розміру місцевої складової для об`єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів). Нагадаємо, що цей Порядок НКРЄ затвердила наприкінці червня (рішення від 27.06.2013 № 744).

Цей Порядок передбачає механізм визначення розміру місцевої складової для об`єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електростанцій (пускових комплексів), що виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів).

Порядок поширюється на організації, що мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії. Крім того, вони повинні мати у власності або користуванні об’єкти електроенергетики, будівництво яких було розпочато після 1 січня 2012 року, введені в експлуатацію після 1 липня 2013 року, та мають намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку.

Для визначення відповідності розміру місцевої складової з українського походження встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру ліцензіат подає до НКРЕ заяву та необхідні документи.

Рішення НКРЕ щодо відповідності місцевої складової законодавчо встановленому розміру є підставою для прийняття рішення щодо встановлення "зеленого" тарифу для відповідного об’єкта електроенергетики.

Для забезпечення достовірності врахування елементів місцевої складової українського походження для об’єктів електроенергетики Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики веде переліки елементів місцевої складової українського походження по кожному альтернативному джерелу енергії. Переліки публікуються на офіційному сайті НКРЕ.