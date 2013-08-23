На Прикарпатті лісник впав у прірву і загинув

В Івано-Франківській області внаслідок падіння у прірву загинув 31-річний лісник.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, вчора до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканки с. Микуличин про те, що близько 17.00 в урочищі Полумистий автомобіль марки «УАЗ» зіткнувся з деревом.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що в салоні машини перебувало двоє чоловіків. 31-річний лісник Карпатського національного природного парку не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль зіткнувся з деревом і зупинився біля обриву над рікою Прутець. Не помітивши цього, водій вийшов з машини та зірвався в прірву. Пасажиру вдалось врятуватись.

За попередніми даними, автомобіль рухався зі швидкістю 60-80 км/год. Обоє учасників ДТП напередодні вживали алкогольні напої.

Розпочато досудове розслідування.