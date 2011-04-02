Відсторонений мер Чернівців погрожував депутатам

Чернівецький міський голова Микола ФЕДОРУК намагався погрожувати депутатам міської ради.

Про це УНІАН повідомили Департамент зв'язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

«10 лютого 2011 року на черговій сесії Чернівецької міської ради після голосування депутатами ради за прийняття рішення про подолання вето міського голови щодо регламенту міської ради, Чернівецькій міський голова поширив щодо начальника УМВС України в Чернівецькій області Миколи ХАРАБАРИ негативні відомості. Зокрема зазначив, що в кабінет голови Чернівецької обласної державної адміністрації викликались депутати Чернівецької міської ради, яким в присутності начальника управління внутрішніх справ ставилися погрози, зупинялася робота підприємств, і навіть втручалися в їх особисте сімейне життя. Після цього, мер повідомив, що він проінформує Міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА про те, що керівник УВС області не зупинив свою політичну діяльність, і замість того, щоби боротись із злочинністю займається політичними репресіями; це робилося шляхом шантажу, погроз і всього іншого», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, того ж дня М.ХАРАБАРА звернувся до міського голови з письмовим проханням спростувати поширену ним недостовірну інформацію, яке було проігноровано. У зв’язку з цим начальник управління звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації та просив суд зобов’язати міського голову спростувати поширену ним негативну недостовірну інформацію.

«Першотравневий районний суд м. Чернівці своїм рішенням від 21 березня 2011 року повністю задовольнив позов та зобов’язав міського голову спростувати поширені ним 10 лютого 2011 року на сесії Чернівецької міської ради недостовірні відомості у спосіб особистого оголошення на наступній з дня набрання законної сили судовим рішенням у цій справі сесії Чернівецької міської ради відповідної заяви», - йдеться у повідомленні.



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