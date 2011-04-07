У жителя Криму вилучено 6 кг ртуті
12:10, 07 квітня 2011Кримінал
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Вирішується питання про порушення справи
У Сімферопольському районі Криму на вулиці працівники міліції затримали 22-річного безробітного жителя Ленінського району, у якого вилучено три скляні колби з 6 кг ртуті.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, ртуть направлено для утилізації.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.
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