У жителя Криму вилучено 6 кг ртуті

У Сімферопольському районі Криму на вулиці працівники міліції затримали 22-річного безробітного жителя Ленінського району, у якого вилучено три скляні колби з 6 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, ртуть направлено для утилізації.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) Кримінального кодексу України.