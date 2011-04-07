Президент затвердив нове положення про МВС
Указ на офіційному сайті глави держави
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив нове положення про Міністерство внутрішніх справ України.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Відповідно до положення про МВС, Міністерство внутрішніх справ України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України.
МВС входить до системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, боротьби зі злочинністю, розкриття і розслідування злочинів, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, а також з питань формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.