Рівненська облрада має програму профілактики злочинності

Рівне. 9 квітня. УНІАН. Рішенням Рівненської обласної ради затверджено обласну комплексну програму профілактики злочинності та правопорушень на 2011-2015 роки.

Про це УНІАН повідомили в відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Рівненській області.

Відповідно до основних заходів, спрямованих на активізацію участі громадськості в забезпеченні правопорядку в державі, протидії корупції, обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних речовин тощо, програмою передбачено забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян із щорічним ґрунтовним вивченням та аналізом стану роботи із зверненнями громадян, формування негативного ставлення до протиправних діянь з використанням соціальної реклами, проведення регулярних зустрічей, прес-конференцій із керівниками правоохоронними органами та представниками ЗМІ.

Додатком до вказаної програми щодо фінансового забезпечення заходів визначено обсяги виділення фінансування на УМВС України в Рівненській області, прокуратуру області, Управління СБУ в області та на громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону на 2011-2015 роки в розмірі 26350,0 тис. грн, у тому числі на УМВС - 9240,0 тис. грн.