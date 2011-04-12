Порушено справу проти посадовців «Дніпротеплоенерго»

Дніпропетровськ. 12 квітня. УНІАН. Прокуратура Жовтневого району Дніпропетровська порушила кримінальну справу стосовно службових осіб обласного комунального підприємства «Дніпротеплоенерго», які не виконали рішення суду про сплату боргів ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, справу порушено 8 квітня.

Слідством встановлено, що у серпні-вересні 2010 року Господарським судом Дніпропетровської області видано ухвали про стягнення з ОКП «Дніпротеплоенерго» на користь ДК «Газ України» боргу у розмірі понад 6,237 млн. грн.

Водночас в період з вересня 2010 р. по січень поточного року посадові особи ОКП «Дніпротеплоенерго», достовірно усвідомлюючи, що судові рішення набули чинності, а всі рахунки підприємства арештовані, відкрили нові рахунки в банківських установах. За цими рахунками здійснювалися розрахункові операції, що перешкоджало виконанню судового рішення.

„Дії посадовців ОКП призвели до неотримання державними підприємствами грошових коштів на суму понад 6,237 млн. грн.”, - зазначається у повідомленні прес-служби прокуратури.

Посадовцям «Дніпротеплоенерго» інкримінується невиконання судового рішення за ч. 2 ст. 382 та зловживання службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.