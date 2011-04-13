На Прикарпатті ув’язнено двох хабарників

Івано-Франківськ. 13 квітня. УНІАН. В Івано-Франківській області за матеріалами СБУ до позбавлення волі засуджено двох хабарників. Про це УНІАН повідомили у прес-центр СБ України.

Набув вирок Коломийського міськрайонного суду у кримінальній справі, яку розслідували органи прокуратури за матеріалами СБУ в Івано-Франківській області стосовно двох осіб, що були затримані на хабарі у 32 тис. грн.

Встановлено, що у травні минулого року начальник лінійного пункту міліції на станції «Коломия» Львівської залізниці разом з начальником вагонного депо тієї ж станції вирішили “нагріти руки”, обібравши працівника депо, якого впіймали при спробі вивезти з території 150 кг металобрухту – залізних пружин, що відпрацювали свій термін. Працівника залякали кримінальною відповідальністю і звільненням з роботи, та зажадали 5 тисяч доларів США. Службові обов’язки міліціонера, водночас, диктували йому скласти протокол про адміністративне правопорушення, адже сума крадіжки складала 300 грн, що на день скоєння порушення каралося незначним штрафом.

Чоловіку не вдалося зібрати вказану суму за один раз. Хабар передавав у два прийоми. Спочатку приніс 11 тисяч гривень та 200 євро. Решту суми вручив через чотири дні. Співробітники СБУ затримали зловмисників «на гарячому», коли службовці ділили між собою 19 тис. грн.

Вироком суду зловмисників визнано винними у вчинені злочину передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара службовою особою, що займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на два та півтора роки з конфіскацією половини належного їм майна, а також заборони посідати будь-які адміністративні посади на термін три роки кожному.