Проти посадовців ДКП «Луцьктепло» порушено кримінальну справу

Луцьк. 20 квітня. УНІАН. Проти службових осіб ДКП «Луцьктепло» порушено кримінальну справу за вчинення дій, які призвели до незаконного отримання субвенції з державного бюджету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Як зазначено в повідомленні, встановлено, що ДКП «Луцьктепло» до розрахунків фактичних витрат з надання послуг для населення включили понаднормативні втрати підживлювальної води та витрати зі сплати земельного податку, що призвело до незаконного отримання протягом 2008-2009 років підприємством коштів субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію в сумі 237,1 тис. грн.

Крім цього, службові особи вказаного підприємства в 2008-2009 роках уклали ряд договорів з суб’єктами господарювання про виконання оціночних робіт та надання юридичних послуг, за що підприємством проведено їх оплату на загальну суму 214,3 тис. грн., в той час коли відповідний об’єкт, щодо якого проводилась оцінка, належав на праві власності іншій юридичній особі, а відповідні послуги стороною за договором не надавались.

Відтак, прокуратура м. Луцька порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДКП «Луцьктепло» при здійсненні господарської діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Триває слідство.