Направлено до суду справу щодо працівника «Київенерго»

Київ. 20 квітня. УНІАН. Прокуратура Оболонського району Києва направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням працівника теплоенергетичного управління № 4 «Житлотеплоенерго» АЕК «Київенерго» у службовій недбалості, що призвело до смерті людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу було порушено за ст. 367 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Вказана подія набула неабиякого суспільного резонансу, оскільки вперше внаслідок прориву теплових мереж у столиці померла людина.

У ході досудового слідства було встановлено, що обвинувачений не вжив усіх необхідних заходів для ліквідації технологічного порушення роботи теплової мережі районної котельні «Мінське шосе», хоча зобов’язаний був це зробити. Як наслідок, крізь асфальтне покриття в яму з гарячою водою, яка утворилась внаслідок промоїни через пошкодження теплової мережі, провалилася жінка. Від отриманих тілесних ушкоджень (опіки окропом 70% поверхні тіла з розвитком токсемії) вона згодом померла у лікарні.