На Житомирщині здали на металобрухт спецтехніку Міноборони

Житомир. 20 квітня. УНІАН. У Житомирській області СБУ викрила зловмисників, які здали на металобрухт спецтехніку Міністерства оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ у Житомирській області, викрито факт розтрати двома службовими особами приватного підприємства автомобільної та спеціальної техніки, що належить державному підприємству Міноборони «Укрвійськбуд».

Наприкінці минулого року на підставі укладених договорів оренди приватне підприємство отримало від двох філій «Укрвійськбуду» у користування терміном на 5 років 31 одиницю техніки для проведення будівельно-монтажних робіт.

У лютому орендовані транспортні засоби у передбачених угодами місцях експлуатації були відсутні. Натомість на декількох пунктах прийому металобрухту виявлено їхні залишки.

За попередніми підрахунками, «Укрвійськбуду» завдано збитків на суму понад 1,7 млн. грн.

13 квітня за цим фактом слідчим підрозділом УСБУ в Житомирській області порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.