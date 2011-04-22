На Закарпатті сільський голова вимагав хабар за оренду

Київ. 22 квітня. УНІАН. У Закарпатській області сільський голова вимагав та отримав 1,5 тис. грн. хабара від жителя Іршавського району за надання йому в оренду одного з кабінетів сільської ради.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратура області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.