Міліція з‘ясовує обставини вибуху газу в житловому будинку Сум

Суми. 27 квітня. УНІАН. 26 квітня, близько 13.00, у Сумах в одній з квартир на останньому поверсі п`ятиповерхового житлового будинку по вулиці Металургів стався вибух газоповітряної суміші.

У результаті вибуху і пожежі квартира була практично повністю знищена, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Сумській області.

У квартирах по сусідству потріскалися стіни, а в одній з них, за словами мешканців будинку, від вибуху виникла діра.

Рятувальники знайшли 60-річного господаря квартири. З численними опіками його госпіталізовано до реанімаційного відділення обласної клінічної лікарні. У постраждалого обгоріло приблизно 35% тіла, стан його здоров`я оцінюється як дуже тяжкий.

На даний час в усьому будинку пошкоджені системи опалення і водопостачання.

Як повідомили УНІАН у секторі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, на мiсцi пригоди працює слідчо-оперативна група на чолi з начальником обласного управління міліції.



Розглядається кілька версій, серед яких - навмисна організація вибуху постраждалим з метою пошкодження майна, що стало наслідком його конфлікту з дружиною, - зазначається у повідомленні.