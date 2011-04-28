У Житомирі в електропотязі шукали вибухівку

Житомир. 28 квітня. УНІАН. У Житомирі 26 квітня до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що в електропотягу сполученням ”Коростень-Шепетівка” на залізничній станції Коростень закладено вибухівку.

Як повідомили кореспондента УНІАН в управлінні МНС України у Житомирській області, на час проведення перевірки із електропотягу було евакуйовано кілька десятків осіб.

На місці події працювала вибухотехнічна служба та оперативно-слідча група міліції. Вибухонебезпечних предметів в електропотязі не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, в Житомирі цього ж дня було «заміновано» Центр дотоксикаційної допомоги центральної міської лікарні.