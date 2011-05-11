Провокації у Львові були з однієї сторони, – Ратушняк

Львів. 11 травня. УНІАН. За порушення громадського порядку під час заходів 9 травня у Львові порушено п’ять кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив 11 травня на прес-конференції у Львові начальник Департаменту громадської безпеки МВС України, генерал-майор міліції Віктор Ратушняк.

Він зазначив, що по трьох кримінальних справах уже встановлені особи, які порушили закон.

Крім того, було складено вісім протоколів про адміністративні порушення.

За словами В.Ратушняка, кримінальні справи порушено за стрільбу з травматичної зброї, побиття і зривання з людей георгіївських стрічок.

«Після додаткового перегляду відеоматеріалів, адже у нас все задокументовано, можливо, будуть додатково порушені кримінальні справи, якщо будуть виявлені факти порушення громадського порядку», - зазначив В.Ратушняк.

За його словами, події у Львові були спровоковані. «Однозначно – провокації були. Якби не дії працівників міліції, які не допустили сутичок між політичними силами, то окремі поодинокі порушення громадського порядку могли перерости у більш масштабні правопорушення», - заявив представник МВС.

Як стверджує В.Ратушняк, провокації були «з однієї сторони». «Я фахівець, усе життя займаюся охороною громадського порядку і можу сказати, переглянувши записи та ознайомившись з матеріалами, що учасники подій у Львові намагалися дестабілізувати ситуацію. І провокації були з однієї сторони. На відео видно, що сутички провокували молоді люди, у яких на руках були стрічки з написом «Свобода», - зазначив В.Ратушняк.

Він також повідомив, що для охорони громадського порядку 9 травня у Львові було задіяно 2100 працівників міліції, а також були залучені додаткові сили з Хмельницької, Волинської, Закарпатської, Вінницької областей – 110 працівників спецпідрозділу «Беркут».

Як відзначив В.Ратушняк, за інформацією правоохоронних органів, до Львова 9 травня приїхали групи представників ВО «Свобода» із західних областей.

В.Ратушняк запевнив, що розслідування порушених кримінальних справ триватиме не більше двох місяців, згідно із законом.