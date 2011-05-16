Міліція: затримані біля метро «Лісова» «кваліфіковані маніфестанти»

Київ. 16 травня. УНІАН. У столичному главу міліції стверджують, що переважна більшість затриманих сьогодні під час подій на ринку біля станції метро «Лісова» є «кваліфікованими маніфестантами».

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві.

«Переважна більшість затриманих не підприємці, а є кваліфікованими маніфестантами і жодного відношення до торгових закладів, що підлягають демонтажу, не мають», - сказали у ЦГЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Києві за непокору працівникам міліції, які забезпечували охорону правопорядку під час демонтажу працівниками ДП ”Київблагоустрій” торгових кіосків біля станції метро ”Лісова”, було затримано 13 осіб.

За даними Центру громадських зв`язків ГУ МВС України в місті Києві, працівники держпідприємства виконували розпорядження прокуратури про демонтаж п`яти кіосків, але їм почали чинити опір власники споруд. Для охорони правопорядку і забезпечення виконання розпорядження під час процедури демонтажу МАФів було задіяно близько 100 працівників міліції.

8 із 13 затриманих осіб, які чинили опір працівникам міліції під час демонтажу торговельних кіосків біля станції метро «Лісова», Деснянський районний суд засудив до різних термінів адміністративних арештів.

За інформацією ряду ЗМІ, в результаті інциденту постраждали близько 10 осіб.

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ запевнив, що демонтаж МАФів біля столичної станції метро «Лісова» відбувається законно.

У прес-службі прокуратури Києва заявили, що МАФи біля станції метро «Лісова» були встановлені з порушенням вимог законодавства, тому їх демонтують.