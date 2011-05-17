На Прикарпатті на хабарі попався селищний голова
14:08, 17 травня 2011Кримінал
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Вимагав 4 тис. грн.
Івано-Франківськ. 17 травня УНІАН. В Івано-Франківській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили одного з селищних голів, який вимагав та отримав 4 тис. грн. хабара від приватного підприємця. Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні міліції.
За повідомленням правоохоронців, голова вимагав хабар у підприємця за надання йому в оренду нежитлового приміщення (площа 80 м. кв.) та зменшення розміру орендної плати.
Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 «Одержання хабара» КК України.
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