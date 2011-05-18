Прокуратура про зарплати на Харківському електромеханічному

Харків. 18 травня. УНІАН. Прокуратура Московського району Харкова порушила кримінальну справу за фактом безпідставної невиплати заробітної плати на державному підприємстві «Харківський електромеханічний завод».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Харківської області Ігоря БІЛОДІДА.

За його даними, під час перевірки підприємства працівники прокуратури встановили, що станом на 1 травня поточного року заборгованість з виплати заробітної плати перед 532 працівниками заводу з лютого 2009 року по березень 2011 року становить майже 5,6 млн. грн., з яких 3,5 млн. грн. були невиплачені протягом останніх п’яти місяців.

Тим часом за цей період на рахунки та до каси підприємства надійшло 12,76 млн. грн., з яких на виплату зарплати направлено близько 5 млн. грн.

За цим фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (безпідставна невиплата заробітної плати).