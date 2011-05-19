Контролер заробив на автопаркуванні 500 тис. грн.

Чернівці. 19 травня. УНІАН. Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу проти начальника відділу внутрішнього контролю КП МТК «Калинівський ринок», який привласнив 500 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

Використовуючи службове становище, вказана особа примушувала контролерів передавати йому кошти, отримані від власників транспортних засобів як оплату за паркування автомобілів замість того, щоб здавати їх у касу ринку. Загалом начальник відділу привласнив понад 500 тис. грн.

За даним фактом прокуратура Чернівецької області 17 травня порушила кримінальну справу проти начальника відділу внутрішнього контролю КП МТК «Калинівський ринок» за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Наразі посадовця затримано. Прокуратура готує подання до суду про взяття правопорушника під варту.

Досудове слідство у справі триває.